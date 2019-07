Lugo, Andrea Mingardi presenta “Professione cantante” per l’ultimo appuntamento dei Concerti in Villa

Martedì 30 luglio ultimo appuntamento con i Concerti in Villa di Voltana di Lugo. Alle 21 Andrea Mingardi presenta a Villa Cacciaguerra Ortolani (piazza Unità 13) il suo libro Professione cantante (Pendragon, 2018).

Nel libro Mingardi racconta la sua carriera, dagli esordi fino ai giorni nostri, i Festival di Sanremo, le grandi collaborazioni e le migliaia di concerti. La serata sarà condotta da Michele Fenati, mentre Maurizio Tirelli sarà al pianoforte e tastiere.

“Per raccontare i risvolti, i retroscena, il gran numero di sfumature ignote e le trappole note di un mestiere così ambito e invidiato come quello del cantante – spiega Mingardi – necessiterebbero parecchi libri, magari scritti da autori come Arthur Miller, Charles Bukowski, Ennio Flaiano, Francis Scott Fitzgerald, Jean-Paul Sartre, Ernest Hemingway, in grado di raccontare mondi popolati da belle donne, alcol, fumo e da quell’esistenzialismo pessimista che rende misteriosamente affascinante ogni parola. Da speciali punti di vista questi maestri della letteratura avrebbero potuto raccontare le miserie e le nobiltà di un incredibile pianeta abitato da alieni come Enrico Caruso, Frank Sinatra, Aretha Franklin, Maria Callas, Luciano Pavarotti, Ray Charles e cento altri fenomeni del canto che hanno indelebilmente segnato il genere umano. Ma commetteremmo un errore se trascurassimo il sottobosco della musica del popolo, le antiche radici del canto della provincia e le ingenue mosse di generazioni dedite al culto del sudore ballereccio di moda. In questa mia fugace inquadratura, le mille storie, gli aneddoti, i tic, i sogni, le speranze e le tenere miserie dei milioni musicisti che aspirano a rilasciare autografi sono appena accennate. In fondo, i protagonisti siamo tutti noi, anime in competizione, sparpagliate sui palchi della vita, abitanti di una nazione nota per il bel canto e per essere una eterna fabbrica delle illusioni. Volare oh, oh… Volare o…no?”.

L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera; al termine della serata, degustazione di prodotti del territorio. La direzione artistica è di Michele Fenati. Il concerto si svolge anche in caso di maltempo. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0545 72885.

L’evento è organizzato dalla Consulta di Voltana, Chiesanuova, Ciribella, con il contributo e il patrocinio del Comune di Lugo, in collaborazione con la Fondazione Cassa di risparmio e Banca del monte di Lugo e il Centro sociale Ca’ Vecchia; sponsor ufficiale CRAI Voltana.