Si alza il sipario a TAM Ravenna. Da ottobre ripartono i corsi di teatro di Marescotti

Riparte una nuova stagione didattica per tutte le età, dedicata all’arte della recitazione teatrale e alla creatività, nella sede di Tam/Circolo degli attori in via Cavina 9 a Ravenna.

Dopo gli ultimi provini, è pronta la nuova classe di Tam, teatro accademia Marescotti, guidata da Ivano Marescotti, che si insedierà dal 16 novembre per terminare, dopo 12 week end, in aprile con il saggio al teatro Rasi.

Intanto, da ottobre si dà il via ai corsi serali per adulti e a quelli pomeridiani per i più piccoli. L’attore Cristiano Caldironi, presidente del Circolo degli attori e insegnante, incontrerà in via Cavina 9, le persone interessate a conoscere da vicino la sede e il programma delle lezioni in due giornate ‘open day’ di domani, lunedì 23 settembre con Serena Ballarin alle 20, e giovedì 26 settembre alle 22.

Il corso principale è il laboratorio permanente di recitazione guidato dallo stesso Caldironi che avrà luogo da ottobre a maggio ogni mercoledì dalle 20.30 alle 22.30.

“Si tratta – dichiara Caldironi – oltre che di un corso per imparare a muovere i passi sulla scena, di un percorso propedeutico a Tam,Teatro Accademia Marescotti, in quanto gli allievi che frequenteranno regolarmente le lezioni, se lo vorranno, potranno avere accesso diretto alla Tam, teatro accademia Marescotti senza passare dal provino. Una modalità che ha già prodotto buoni risultati nelle precedenti edizioni di Tam portando a frequentare l’accademia allievi già in parte formati e fortemente motivati. Quest’anno – aggiunge Caldironi – partirà un nuovo corso dal titolo “Sottopelle” che si svolgerà ogni lunedì dalle 20.30 alle 22.30 e sarà condotto da Serena Ballarin che impronterà le lezioni sul movimento del corpo e le emozioni. Intanto stiamo organizzando un work shop internazionale con Mamadou Doumé, attore e regista di grande fama che si svolgerà in febbraio”.

Sempre in ottobre partiranno anche i corsi di teatro per bambini, tenuti dall’attrice Chiara Roncuzzi che proseguiranno fino a maggio: ogni martedì dalle 17.30 alle 18.45 per ragazzi e ragazze dai 9 ai 12 anni; ogni mercoledì dalle 17.30 alle 18.45 per bambini dai 5 ai 9 anni. Il costo è di 80 euro ogni due mesi. Negli open day di martedì 24 dalle 17.30 e di mercoledì 25 settembre dalle 16.30 verranno illustrate tutte le modalità. I corsi sono tutti a pagamento anche con rate bimensili.

Negli spazi di via Cavina 9, le attività dedicate al teatro si alternano con quelle di Urban fabrica diventata oggi un punto di riferimento nazionale per tutti gli appassionati di comunicazione e creatività grazie a workshop e corsi innovativi. Si segnala tra questi il workshop di narrativa con Nicolai Lilin autore di “Educazione siberiana” che si terrà il 12 ottobre. Aperte le iscrizioni. https://www.urbanfabrica.com/