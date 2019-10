Il weekend di RavennAntica: visite guidate per bambini e adulti

Nell’ambito di RavennaMosaico 2019 – Biennale di Mosaico Contemporaneo, la sezione didattica di RavennAntica propone, tutti i sabati pomeriggio, fino al 23 novembre 2019, laboratori di mosaico e visite guidate alla scoperta del patrimonio musivo ravennate.

Le iniziative rientrano nel progetto “Ravenna per mano” volto a favorire la fruizione e la conoscenza dei monumenti con attenzione all’inclusione e all’accessibilità del patrimonio.

I simboli presenti nei mosaici ravennati saranno il filo conduttore delle attività laboratoriali e delle “passeggiate” alla scoperta dei monumenti.

Sabato 19 ottobre, alle ore 15.30, si terrà presso il Museo TAMO, la visita guidata del Museo (dai 6 ai 12 anni) svolta a cura della sezione didattica della Fondazione RavennAntica.

Prenotazione obbligatoria: 0544 213371 int. 1

Attività gratuita inserita nel progetto “Ravenna per Mano”

Nel fine settimana proseguono anche le visite guidate “Alla scoperta del Parco Archeologico di Classe”:

Museo Classis Ravenna

sabato 19 e domenica 20 ottobre ore 10.30 e 15

Per info e prenotazioni: tel. 0544 473717

Basilica Sant’Apollinare in Classe

sabato 19 e domenica 20 ottobre ore 12 e 16.30

Per info e prenotazioni: tel. 0544 527308

Antico Porto di Classe

sabato 19 e domenica 20 ottobre ore 11.30 e 16.30

Per info e prenotazioni: tel. 0544 478100

Tariffa a persona (escluso il biglietto di ingresso ai singoli siti): € 4 a sito.

Gratuito per bambini under 6 anni e sconti per famiglie.

Si consiglia la prenotazione.