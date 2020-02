Al Caffè letterario di Lugo Marco Politi racconta “La solitudine di Francesco”

Lunedì 3 febbraio alle 21 il giornalista Marco Politi presenta all’hotel Ala d’oro di Lugo il suo ultimo libro La solitudine di Francesco. Un papa profetico, una Chiesa in tempesta (Laterza), in occasione del Caffè Letterario. L’autore racconta che nel cattolicesimo è in corso una guerra sotterranea per mettere Francesco, il pontefice riformatore, con le spalle al muro. Preti, blogger e cardinali conducono un’opera sistematica di delegittimazione e, mese dopo mese, si va compattando un fronte conservatore con notevole forza organizzativa e mediatica. Debole, invece, è la mobilitazione dei sostenitori della linea riformatrice di Francesco: vescovi e cardinali si affacciano poco sulla scena per difendere il papa e appoggiare gli obiettivi di cambiamento. Introduce la serata Giovanni Dall’Olio.

Marco Politi è a livello internazionale uno dei maggiori esperti di questioni vaticane. Nel 2004 con un’intervista al cardinale Ratzinger ha prefigurato la sua elezione al trono papale. Vaticanista de la Repubblica per quasi un ventennio, poi editorialista de il Fatto Quotidiano, collabora con Abc, Cnn, Nbc, Bbc, Rai, Zdf, France 2 e “The Tablet”. L’ingresso è libero. La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo. Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it.