Una poesia al giorno: “Ringraziare desidero” di Mariangela Gualtieri

Una poesia per ritrovare forza, coraggio e mantenere un pensiero positivo, in un periodo davvero difficile per tutti, mentre l’Italia intera è impegnata a combattere l’infezione da Coronavirus e a contenere i contagi. Ci ha pensato l’associazione Rianimazione letteraria di poesia intensiva (Invasioni Poetiche) di Livia Santini, che dalla sua fondazione è impegnata a portare cultura, bellezza e poesia proprio nei luoghi di cura, con i suoi settimanali appuntamenti all’ospedale di Ravenna.

In quest’ora della sera

da questo punto del mondo.

Ringraziare desidero il divino

per la diversità delle creature

che compongono questo singolare universo,

per la ragione,

che non cesserà di sognare

un qualche disegno del labirinto

e l’uccello leggero che vola oltre, più in alto, più su.

Ringraziare desidero per l’amore,

che ci fa vedere gli altri come li vede la divinità,

per il pane e il sale,

per il mistero della rosa

che prodiga colore e non lo vede.

Ringraziare desidero

per l’arte dell’amicizia,

per l’ultima giornata di Socrate,

per le parole che in un crepuscolo furono dette

da una croce all’altra,

per i fiumi segreti e immemorabili

che convergono in noi,

per il mare, che è un deserto risplendente

e una cifra di cose che non sappiamo

per il prisma di cristallo e il peso di ottone,

per le strisce della tigre,

per l’odore medicinale degli eucaliptus,

e la speranza, la fiducia, la lavanda.

Ringraziare desidero

per il linguaggio, che può simulare la sapienza,

per l’oblio, che annulla o modifica il passato,

per la consuetudine,

che ci ripete e ci conferma come uno specchio,

per il mattino, che ci procura l’illusione di un inizio,

per la notte, le sue tenebre e la sua astronomia,

per il coraggio e la felicità degli altri,

per la patria, sentita nei gelsomini

per lo splendore del fuoco

che nessun umano può guardare senza uno stupore antico

e per il mare che è il più dolce fra tutti gli dei.

Ringraziare desidero perché

sono tornate le lucciole,

le nuvole disegnano,

le albe spargono brillanti nei prati,

e per noi

per quando siamo ardenti e leggeri

per quando siamo allegri e grati.

Io ringraziare desidero per la bellezza delle parole, natura astratta di dio

per la lettura e la scrittura, che ci fanno sfiorare noi stessi e gli altri

per la quiete della casa,

per i bambini che sono nostre divinità domestiche

per l’anima, perché consola il mio girovagare errante,

per il respiro che è un bene immenso,

per il fatto di avere una sorella.

Io ringraziare desidero

per tutti quelli che sono piccoli liberi e limpidi

per le facce del mondo che sono varie

per quando la notte si dorme abbracciati

per quando siamo attenti e innamorati,

fragili e confusi,

cercatori indecisi.

Ringrazio dunque

per i nostri maestri immensi

per tutti i baci d’amore,

e per l’amore che ci rende impavidi.

Per i nostri morti

che fanno della morte un luogo abitato,

e per i nostri vivi, che rendono la vita uno specchio fatato.

Per i figli,

col futuro negli occhi,

perchè su questa terra esiste la musica,

per la mano destra e la mano sinistra, e il loro intimo accordo

per i gatti per i cani esseri fraterni carichi di mistero,

per il silenzio che è la lezione più grande

per il sole, nostro antenato.

Ringraziare desidero

per Whitman, Presti e Francesco d’Assisi,

che scrissero già questa poesia,

per il fatto che questa poesia è inesauribile

e si confonde con la somma delle creature

e non arriverà mai all’ultimo verso

e cambia secondo gli uomini.

Ringraziare desidero

per i minuti che precedono il sonno,

per il sonno e la morte,

quei due tesori occulti,

per gli intimi doni che non elenco,

per la gran potenza d’antico amor

per amor che muove il sole e l’altre stelle

e muove tutto, in noi….



Mariangela Gualtieri

Le giovani parole (Einaudi 2015)