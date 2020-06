Inaugura in pieno centro storico a Ravenna, in un palazzo del 1837, al primo piano di via Mazzini 35, la nuova sede di Magazzeno Art Gallery. L’apertura è prevista su appuntamento oppure ogni venerdì dalle 18:00 alle 20:00 fino al 3 luglio. L’esposizione, oltre alla nuova tavola di Ericailcane prodotta da Bonobolabo, vedrà in mostra svariati pezzi dei più noti street artists italiani tra cui Blu, NemO’s, Zed1, Decorabiscando, Dissenso Cognitivo, LABADANzky, Ravo Mattoni e tanti altri.

di 8 Galleria fotografica Magazzeno Art Gallery