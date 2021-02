I luoghi del cuore FAI: tanti voti da Cervia per la chiese di Santa Maria del Suffragio

E’ stata pubblicata ieri la Classifica Nazionale del Concorso “Vota i Luoghi del Cuore 2020” indetto dal Fondo per l’Ambiente Italiano FAI. La città di Cervia ha partecipato al Concorso con la Chiesa di Santa Maria del Suffragio che ha ottenuto 890 voti classificandosi così :

326° posto in classifica nazionale

1° posto in Provincia di Ravenna

19° posto nella Regione Emilia-Romagna

I voti totali raccolti fino al 15 dicembre, giorno di chiusura dell’iniziativa, sono stati 2.353.932, il miglior risultato di sempre, con oltre 39.500 luoghi segnalati in 6.504 Comuni d’Italia.

In un tempo di straordinaria difficoltà, il fatto che i voti per I Luoghi del Cuore siano stati oltre 2.300.000 è il segno che gli italiani considerano il loro amato Paese come un Paradiso perduto da ritrovare. È evidente una sempre più diffusa coscienza di luoghi speciali sparsi lungo tutta la penisola, così ben distribuiti e numerosi da rendere l’Italia una “potenza culturale” e da incoraggiare il FAI a svolgere sempre meglio il proprio ruolo sussidiario nell’aiutare le Istituzioni pubbliche a tutelare e promuovere il proprio patrimonio di arte, storia e natura», ha dichiarato Andrea Carandini, Presidente FAI.

“Ringraziamo quanti ci hanno sostenuto col loro voto, i tanti cittadini che in un momento così difficile si sono attivati per raccogliere voti, il Sindaco Massimo Medri e la Giunta ed il Parroco Don Pierre Cabantous che fin dall’inizio ci sono stati vicini”, dicono dalla sede cervese del FAI. “Il nostro impegno per poter giungere al completo recupero della Chiesa del Suffragio, cui sono legate le memorie di migliaia di cervesi, continuerà anche nei prossimi mesi”.

