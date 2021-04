Castel Bolognese. Valorizzazione del MaAB, Museo all’aperto di Angelo Biancini. Della Godenza:”Ripartiamo con la cultura”

“Nei giorni scorsi è iniziata la valorizzazione del MaAB, il museo all’aperto di Angelo Biancini, con l’installazione di nuovi leggii e molte altre iniziative sono in programma” lo ha annunciato il Sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza.

“Il MaAB è quindi oggi ancora più vicino perchè inserito in un percorso aggiornato e fruibile, grazie alle brevi descrizioni riportate sui leggii distribuiti in tutto il paese e ai QR code che identificano le 51 opere presenti sulle nostre strade, al museo e in alcuni edifici” prosegue il primo cittadino spiegando che “tramite l’app gratuita Amacittà sarà possibile sapere di più sulle opere del maestro che in questo 2021 avrebbe compiuto 110 anni”.

“Saranno distribuite nuove mappe cartacee, una nuova brochure di approfondimenti, e una nuova opera, a breve sarà installata nel percorso del MaAB. Altri leggii sono stati posizionati vicino ai nostri parchi, dedicati a personaggi importanti o a fatti storici rilevanti. A breve sarà disponibile il secondo giro identitario di Castel Bolognese: il giro dei parchi, con le info ad essi legate” dichiara Della Godenza.

“Altre le sorprese e le installazioni che seguiranno poi questi due primi percorsi che vogliono evidenziare la necessità di non dimenticarsi della storia delle cose, del luogo in cui viviamo, dei perchè dobbiamo tenere la testa alta e osservare quello che ci circonda – conclude -. Ripartiamo con la conoscenza del nostro territorio, ripartiamo con la cultura”.