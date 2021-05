Inaugura la mostra fotografica “Sorelle di Corpo” a Castel Bolognese

Venerdì 7 e sabato 8 maggio, a Castel Bolognese presso la Chiesa di Santa Maria della Misericordia inaugura la mostra “Sorelle di Corpo” della fotografa Valentina Botta, in dialogo con la mostra “Ritrovarsi” del gruppo fotografia Aula21. Per partecipare è necessario prenotarsi al seguente link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sorelle-di-corpo-x-castel-bolognese-152135783223.

Le visite guidate, a cura di Veronica Bassani ed Angela Molari seguiranno i seguenti orari:

Venerdì 7 maggio

Primo turno ore 20.15-20.45

Secondo turno ore 21 – 21.30

Sabato 8 maggio

Primo turno 18-18.30

Secondo turno 18.45 – 19.15

Evento patrocinato dal comune di Castel Bolognese e dell’Unione della Romagna Faentina, all’interno del calendario “Ma adesso io”, col supporto di FIORITO LAB e Vanille.

Per non tradire completamente il digitale, che è stato così tanto di supporto in questi mesi, continuano gli eventi in diretta Instagram, sul profilo Instagram di Fatti d’Arte.

Luca Morganti, architetto e registra teatrale, giovedì 6 maggio alle 21:30 condurrà il terzo appuntamento di Fatti d’Arte ON AIR, questa volta incentrato sul mezzo fotografico e su cosa implica fare della fotografia la propria vita.

Intervengono:

Federica Dattilo (fotografa di architettura)

Stefano Pelloni (video maker e visual artist)

Livia Anahita Suprani (fotografa ritrattista / modella)

Fatti d’Arte è un’associazione culturale attiva dal 2015 sul territorio faentino e non: nata con il teatro, si è nel tempo aperta ad altre arti come la pittura e la fotografia. La sua mission è promuovere la diffusione culturale sotto molteplici forme.

Info e contatti:

info@fattidarteassociazione.it Facebook: Fatti d’Arte/ Instagram: fatti_darte,