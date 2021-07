A Cannuzzo Cinemasuono Off per l’ultima serata di cortometraggi

Si tiene sabato 31 luglio alle ore 21.00 Cinemasuono Off, il colpo di coda della quinta edizione di Cinemasuono Festival. La rassegna cervese, organizzata dallo Spazio Culturale Scambiamenti in collaborazione con Consorzio Cervia Centro, si propone di fondere insieme musica e immagini creando nuove forme artistiche, ed è reduce da tre serate da tutto esaurito nella piazza Garibaldi di Cervia.

La serata finale del 26 luglio ha visto una piazza gremita applaudire la musica degli Ottone Pesante e di Luca Pasini, sulle immagini dei film Appuntamento a Belleville, Califato ¾ e soprattutto Apophis, l’atteso cortometraggio diretto dai francesi Hugo Le Gourrierec e Thomas Journal girato interamente sul territorio cervese.

L’edizione 2021 ha visto pervenire numerosissimi lavori interessanti, che non hanno trovato posto sul podio ma che sarebbe un peccato non mostrare. Per salutare il pubblico, ecco dunque Cinemasuono Off, una serata all’insegna dei cortometraggi di qualità in collaborazione con Oasi del Savio e Pizzalandia. Nel suggestivo spazio ricavato a Cannuzzo in via Salara 115 tra la Seicentesca chiesa della Madonna degli Angeli ed il Fiume Savio, sarà possibile ritrovarsi per cenare godendosi le proiezioni.

Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero 0544918983.