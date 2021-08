La Cassa di Ravenna: in mostra al “Private Banking” i dipinti di Malerbi dedicati alla Commedia di Dante

La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo n.30, fino al 31 agosto prossimo, una nuova mostra dal titolo: “La Commedia” di Giuseppe Malerbi.

Si tratta di un’esposizione di cartoline postali illustrate a tempera e di 12 dipinti, otto dei quali dedicati alla “Commedia “ di Dante Alighieri, del pittore autodidatta Giuseppe Malerbi, che nacque a Lugo nel 1882. Dopo aver svolto il servizio militare a Ravenna, Malerbi, ai primi del ’900 si trasferì a Firenze e ivi scoprì la sua grande passione per la pittura. In Toscana realizzò affreschi in alcune chiese e conventi. Costretto ad abbandonare la Toscana per motivi di salute si stabilì definitivamente a Riolo Terme.

Foto 3 di 11





















Con la tecnica della tempera, Malerbì, realizzò un ciclo di circa quattrocento opere che riproducono i luoghi e i momenti più dolci della Romagna, con una immediatezza ed una fluidità che difficilmente si riscontrano in un autodidatta. Giuseppe Malerbi morì a Riolo Terme nel 1955 e il suo lascito artistico assume anche un valore morale e umano per una lezione di modestia in quanto, le sue opere, per sua volontà, sono rimaste sconosciute.