Alla Biblioteca di Cervia l’incontro con gli scrittori Giorgio Falco e Sabrina Ragucci, mercoledì 22 settembre

Mercoledì 22 settembre, alle 17, presso la Biblioteca ”Maria Goia” di Cervia è in programma l’incontro con gli scrittori Giorgio Falco e Sabrina Ragucci. Introduce Bianca Verri. Interviene Cesare Zavatta Assessore alla Cultura del Comune di Cervia. L’evento è organizzato con la collaborazione della libreria Dante di Longo – Ravenna

Sabrina Ragucci è artista visiva e scrittrice. Ha esposto il suo lavoro in numerose mostre monografiche e collettive, in Italia e all’estero. Nel 2011 è tra gli artisti del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia con Italian East Coast (divenuto, in via definitiva, Condominio Oltremare). Nel 2012, con Giorgio Falco, ha pubblicato The Collared Dove Sound e nel 2014 Condominio Oltremare (L’orma). Collabora con diverse riviste on line; scrive di fotografia e arte su Il manifesto. Ha insegnato Storia dell’arte e della fotografia e condotto, con Giorgio Falco, seminari sugli iconotesti.

Ha pubblicato il romanzo Il medesimo mondo (Bollati Boringhieri); è autrice della serie Alfabeto della distruzione, lavoro visivo che dialoga con il testo Flashover di Giorgio Falco (Einaudi, 2020).

Giorgio Falco (1967) è uno scrittore, sua peculiarità è l’attenzione al rapporto tra letteratura e arte.

Ha esordito con Pausa caffè (Sironi, 2004). Ha pubblicato L’ubicazione del bene (Einaudi, 2009) con cui ha vinto il Premio Pisa. Con La gemella H (Einaudi, 2014) ha vinto, tra gli altri, i premi Selezione Campiello, Mondello, SuperMondello, Volponi. Nello stesso anno ha pubblicato, con Sabrina Ragucci, Condominio Oltremare (L’orma) e l’anno seguente Sottofondo italiano (Laterza).

Del 2017 è Ipotesi di una sconfitta (Einaudi), con cui ha vinto i premi Pozzale Luigi Russo, Napoli, Biella Letteratura e Industria. Nel 2020, ha pubblicato, con Sabrina Ragucci, Flashover (Einaudi).