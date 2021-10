Cervia. L’arte fotografica di Federica Gioffredi ai Magazzini del Sale

Cervia, universalmente conosciuta per il suo “sale dolce”, prodotto dalle caratteristiche inimitabili, è una splendida cittadina affacciata sul mare Adriatico, legata al sale, alla pesca e al turismo e ovviamente alla buona tavolo. Nel cuore di Cervia si trovano i Magazzini del sale, affacciati sul canale della salina rappresentano uno dei migliori esempi di archeologia industriale in territorio cervese. Le Officine del Sale nascono a pochi passi da Torre san Michele, dal recupero di un ex magazzino del sale del 1698, ex luogo di stivaggio e preparazione dei sacchi di sale, nei secoli ha cambiato più volte destinazione, per approdare ai giorni nostri in veste di “Officine del Sale” (Via Evangelisti, 2). Il terzo dei Magazzini del Sale, storicamente adibito a ricovero del sale, e successivamente divenuto fabbrica dei sacchi di iuta che contenevano lo stesso, diventa “Officine del Sale” un locale di respiro internazionale, in cui al suo interno trovano posto alcune aree a tema, realizzate seguendo una riqualificazione architettonica «ispirata ai materiali originari e alle strutture antiche e organizzata secondo una modularità funzionale, capace di garantire una proposta versatile e interattiva». Il ristorante è oggi un punto di incontro tra cultura culinaria e arte: lo dimostrano le numerose mostre allestite.

Ora è la volta di Federica Gioffredi con “KOSMO”. Il viaggio è la vera sostanza della ricerca dell’artista. A colpire la fotografa non è mai ciò che è evidente quanto i particolari nascosti ai più: un’immagine, un riflesso, talvolta semplicemente un’ombra. Dettagli che, impressi nella mente, creano una magnifica cosmogonia. Da qui la visione poetica dei quattro elementi della natura: ARIA, ACQUA, TERRA, FUOCO. KOSMO!

Federica Gioffredi nasce a Napoli nel 1972. Figlia del campione del mondo di off-shore Antonio, si trasferisce giovanissima a Milano, dove vive per un decennio, intraprendendo con successo la carriera di broker. Decisivi per il suo percorso artistico sono gli anni successivi trascorsi a Bali, dove la sua grande passione si concretizza trasformandosi da un hobby praticato con passione e tenacia, ad una realtà di vita: il suo immortalare scene ed immagini segneranno quello che sarà il suo intenso viaggio artistico e fotografico. Rientrata a Napoli, farà della fotografia una professione: la naturale consapevolezza dello strumento fotografico e la sua propensione a “catturare immagini” è il terreno su cui alimenta la propria cifra stilistica. Oggi Federica Gioffredi è una fotografa capace di trasformare uno scatto di vita quotidiana in una immagine d’arte: da ogni foto emerge, vivendo in parallelo, il suo mondo interiore e quello reale. Ha esposto le sue foto in mostre personali e collettive ed in rassegne d’arte di carattere nazionale ed internazionale. Sue immagini sono inoltre state scelte per pubblicazioni. Ha recentemente vinto il secondo premio al “Concorso Coinè per l’Arte” in occasione della XVIII Edizione di Vernice Art Fair, a Forlì.

Vive ed opera a Napoli. (www.federicagioffredi.it)

La mostra è stata curata da Giuseppe Bertolino e dall’Associazione Cava For Ever di Forlì e può essere visitata tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 22, fino al 30 ottobre 2021.