Ravenna. Visita guidata all’Accademia di Belle Arti: l’associazione Il Trebbo invita a riscoprire le eccellenze del territorio

Un’ occasione per scoprire l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, i suoi laboratori e la sua storia. Questo è la visita guidata proposta dall’associazione culturale Il Trebbo di Piangipane (in collaborazione con la stessa Accademia), in programma venerdì 19 novembre alle 16, nella sede di via delle Industrie 76.

La coordinatrice didattica dell’Accademia, professoressa Paola Babini accompagnerà i visitatori in un percorso tra i laboratori dell’Accademia, illustrando l’attività didattica della scuola di mosaico e il suo ricco patrimonio artistico.

Fondata nel 1829, L’Accademia delle Belle Arti di Ravenna è l’unica in Italia ad offrire un percorso specifico sul mosaico a livello universitario. Dalla scultura alla pittura, dallo studio del mosaico al micro mosaico e al design del gioiello, rappresenta una tradizione unica nella nostra città, troppe volte dimenticata.