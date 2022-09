Russi. Fira 2022, “Un fiume di immagini: omaggio al Lamone”

Sabato 10 settembre, alle ore 17, nei locali di Piazza Farini 34, l’Asscociazione Culturale Artej-Ritagli d’Arte presenterà una mostra collettiva dei soci che parla del Fiumd, con un pensiero particolare al Fiume Lamone che scorre sul nostro territorio.

La creatività degli Artisti ha portato nelle loro opere immagini del corso del fiume, dalle sorgenti in collina, al corso sinuoso nella nostra pianura, fino all’arrivo verso il mare alla foce in Adriatico. Storie di genti e di mestieri, di lavoro e di tempo libero, sono i temi affrontati dai creativi dell’Associazione. Stimolati dallo staff dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri, di Villanova di Bagnacavallo, dove la mostra é già stata esposta nel mese di Maggio 2022, come sempre i soci Artej hanno saputo dare grandi suggestioni ed una presenza costante nel tessuto culturale del Comune di Russi.

Francesca Collina sarà ospite della serata, presentando un video a tema come omaggio al fiume Lamone mentre altri due appuntamenti vi attendono durante i successivi giorni di apertura della mostra: venerdì 16 settembre si esibirà il Maestro Torniante Ennio Ballabene, mentre sabato 17 Stella Gentilini ed Elisabetta Laghi vi intratterranno con il loro Bodypainting.

Orari:

11 settembre 10.00 – 12.00

13/16 settembre 20.00 – 23.00

17/19 settembre 10.00 – 12.00, 15.30 – 19.00, 20.00 – 23.00

24 settembre 10.00 – 12.00 , 15.30 – 19.00

25 settembre 10.00 – 12.00