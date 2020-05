Covid-19 e riaperture. Comune di Cervia: autodeterminazione negli orari per parrucchieri ed estetisti

In vista della riapertura delle attività di acconciatore ed estetista, annunciata dalla Regione Emilia-Romagna a partire da lunedì 18 maggio, il comune di Cervia ci tiene a precisare che nel territorio comunale non entrerà in vigore nessuna nuova ordinanza.

Il regolamento approvato con Delibera di Consiglio comunale n.15 del 27 marzo 2019 di fatto consente già la liberalizzazione degli orari, rimandando a un’autodeterminazione degli esercenti. All’art. 14 si parla di orari. È questo il motivo per cui, a differenza degli altri comuni, il Comune di Cervia non ha necessità di adottare un’ordinanza sindacale, come invece fatto dai comuni limitrofi.