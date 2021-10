Partita la prima missione di Promos Italia: l’azienda fusignanese Autemi vola a Expo Dubai

E’ partita la prima missione di Promos Italia a Dubai in occasione dell’Esposizione Universale, che coinvolge una decina di imprese del settore green economy di Milano Monza Brianza Lodi, Pordenone-Udine e tre aziende della provincia di Ravenna, Tecofil International, Flash Innovations e la fusignanese Autemi. Le imprese partecipanti hanno preso parte in questi giorni a incontri d’affari con oltre 50 controparti selezionate presso presso la fiera Wetex di Dubai, la più importante manifestazione regionale sul settore dell’ambiente ed energia.

Si tratta della prima iniziativa di un ciclo che Promos Italia organizzerà entro la fine dell’anno. Entro dicembre, infatti, l’agenzia del sistema camerale, della quale Giorgio Guberti, commissario straordinario della Camera di commercio di Ravenna, presiede il Comitato per il controllo analogo con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse delle imprese, porterà a Dubai un totale di un’ottantina di imprese italiane dei settori green economy, food e arredo&design e realizzerà attività di accompagnamento mirate con l’obiettivo di far conoscere le opportunità commerciali ed economiche nel Paese. Le imprese coinvolte, infatti, parteciperanno a incontri d’affari mirati e selezionati nelle più importanti fiere come Wetex, la Speciality Food Fair e Downtown Design.

Verranno organizzati, inoltre, eventi di networking e workshop, come ad esempio quello in programma il 3 Novembre 2021 per l’inaugurazione dello showroom delle imprese lombarde del settore arredo e design presso il prestigioso showroom Casamia di Dubai. Sempre nei prossimi mesi, Promos Italia inaugurerà anche il progetto Italian Food Days @Expo, che vedrà l’esposizione e vendita di prodotti alimentari italiani presso un rinomato gourmet store di Dubai.

“Le fiere – ha sottolineato Guberti – si sono dimostrate una importante risorsa della nostra economia, e lo saranno ancor di più dopo questi tempi di crisi pandemica. Abbiamo da tempo avviato – ha proseguito il massimo esponente della Camera di commercio – un approccio di sistema e di collaborazione in particolare con le associazioni di categoria, unendo le forze per aumentare il numero delle imprese ravennati esportatrici e rendere più strutturale la presenza all’estero delle PMI che esportano saltuariamente”.

Scambi con Dubai nei primi sei mesi del 2021

Elaborazione di Promos Italia su dati ISTAT

Valgono 3,5 miliardi gli scambi tra Italia e Emirati Arabi Uniti nei primi sei mesi del 2021, in crescita del 41,4% rispetto ai 2,5 miliardi del 2020, primi sei mesi e in crescita del 36,6 percento rispetto ai 2,5 miliardi del 2019. In particolare cresce sia l’export italiano pari a 2,3 miliardi nei primi sei mesi del 2021 rispetto a 1,8 miliardi del 2020, +25%. Rispetto ai primi sei mesi del 2019, quando era 2,2 miliardi, la crescita e del 4%. L’import in sei mesi è di 1,2 miliardi e cresce di 89 percento in un anno, era pari a 616 milioni nel 2020. Rispetto al 2019, quando era 331 milioni, cresce del 252 percento.

Principali regioni italiane nel commercio con gli Emirati sono la Toscana con 1,4 miliardi di scambi nei primi sei mesi del 2021, di cui 555 milioni di export, una crescita del 91 percento in un anno, con l’export a +73%. Poi la Lombardia con 684 milioni, di cui 614 milioni di export, in crescita del 19 percento per scambi e per export. Poi il Veneto con 345 milioni, di cui 322 milioni di export, +32%. Tra le province prima Arezzo con 1,3 miliardi di scambi in sei mesi nel 2021, in crescita del 102 percento di cui 421 milioni di export. Poi Milano con 367 milioni +22%, di cui 320 milioni di export. Poi Vicenza con 153 milioni +54% di cui 151 milioni di export. Tra le prime anche Roma con 103 milioni +10%, di cui 93 milioni di export.

Principale settore di scambi, il manifatturiero con 3,4 miliardi.

Nel manifatturiero prevalgono i metalli con 1,1 miliardi di scambi, in crescita del 73 percento di cui 185 milioni di export. Gli altri prodotti manifatturieri valgono 642 milioni in sei mesi, +112% in un anno, di cui 584 milioni di export. Sono di 456 milioni gli scambi di macchinari, +8%, di cui 444 milioni di export. Poi ci sono i tessili con 226 milioni di scambi, in crescita del 51 percento, di cui 214 milioni di export.

Gli scambi complessivi tra la provincia di Ravenna e gli Emirati Arabi Uniti nei primi sei mesi del 2021 ammontano a 10,4 milioni di Euro, in crescita del 30,4% rispetto ai quasi 8 milioni del 2020, primi sei mesi, ed anche in crescita del 36,3% rispetto ai 7,6 milioni del gennaio-giugno del 2019, quando ancora non c’era l’emergenza sanitaria, le restrizioni sociali e le limitazioni ai viaggi.

Per quanto riguarda l’export della provincia di Ravenna verso gli Emirati Arabi Uniti, voce predominante del traffico complessivo tra i due territori, si passa dai 7,6 milioni di Euro dei primi sei mesi del 2020 ai 10,2 milioni di Euro del primo semestre di quest’anno, con un aumento percentuale del +33,9%; in aumento anche rispetto ai 7,4 milioni di Euro dei primi sei mesi del 2019 (+37,7%).

Principale settore di scambi, il manifatturiero con 10,2 milioni di Euro, di cui 97,5% export, in crescita sia rispetto al primo semestre 2020 che a quello relativo al 2019.

Nel manifatturiero prevalgono macchinari ed apparecchiature ed i prodotti alimentari.

Autemi Srl

Autemi Srl nasce nel 2015 come trasformazione della società di ingegneria “Minghetti Engineering” fondata nel 1981 ed operativa nel settore del trattamento acque reflue e dei fanghi civili ed industriali. Grazie a questa notevole esperienza – più che trentennale – acquisita sul campo, Autemi Srl è oggi in grado di progettare, costruire ed installare linee di macchine rivolte al settore della filtrazione e disidratazione dei fanghi e delle acque di processo. Il dinamismo, la flessibilità e la capacità di adeguarsi alle esigenze del cliente, ci consente di offrire soluzioni personalizzate e soddisfare le singole specifiche richieste

www.autemi.com