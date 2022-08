Nuove aperture a Ravenna. La Lavanderia Jefferson apre anche a Ponte Nuovo

Elvis Mazzotti, già proprietario della lavanderia Jefferson a Porto Corsini, ha inaugurato il suo secondo punto vendita a Ponte Nuovo di Ravenna, in via Romea Sud 81.

“Il negozio, con servizio completamente automatico, è aperto nella fascia oraria 6-23: all’interno si trovano lavatrici di diverse dimensioni e capienze, quattro macchine asciugatrici, tutto gestito da un apparecchio automatico tramite il quale è possibile acquistare una tessera o scegliere il programma di lavaggio/asciugatura – spiegano da Confesercenti Ravenna -. Prossimamente sarà installata una lavatrice dedicata alla pulizia dei tappeti e per l’abbigliamento degli animali, per lasciare maggiormente igienizzate e libere dai peli le altre lavatrici: completa il servizio un’area con giochi e libri per intrattenere i bambini”.

Il nome Jefferson deriva dalla celebre serie tv degli anni 80 dove il protagonista, un uomo di colore con uno spiccato senso degli affari, decide di aprire una lavanderia per poi finire a gestirne sette e ad avere il monopolio sul lavaggio a secco a New York.

“Per il momento Elvis ha due lavanderie, ma la sua attività è giovane e Confesercenti lo affianca, augurandogli buon lavoro” concludono dall’associazione.