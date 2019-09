Il Sindaco di Ravenna de Pascale fa gli auguri al Presidente Conte e al governo ma è preoccupato per il nodo dell’energia

Il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale fa gli auguri al nuovo governo giallo-rosso e al suo Presidente Conte. In una breve nota dice che ci sono alcune buone notizie per Ravenna ma si mostra preoccupato perchè “una grande incognita rimane sull’asse Sviluppo Economico e Ambiente” e pensa naturalmente a tutta la vicenda dell’offshore, temendo che il nuovo governo non riesca a sbloccare la situazione di stallo creata dal vecchio.

“Buon lavoro al Presidente del Consiglio Conte per questa sua seconda esperienza al Governo del nostro Paese. – scrive Michele de Pascale – Come per il precedente Governo le profonde differenze fra le forze politiche spaventano, rispetto alla stabilità e alla capacità di azione concreta. Non possiamo che augurarci che i limiti degli ultimi governi siano da monito, per tutti. Per quel che riguarda la nostra città sono ottime le notizie che provengono dalla Cultura, con Dario Franceschini, e dalle Infrastrutture, con Paola De Micheli, due persone competenti che sono molto consapevoli delle potenzialità di Ravenna. Una grande incognita rimane invece sull’asse Sviluppo Economico e Ambiente. Il precedente Governo Lega-M5S ha completamente fallito nel mettere in campo una strategia di sviluppo sostenibile, diviso fra chi negava l’emergenza climatica e chi, invece, predicava una decrescita tutt’altro che felice. – conclude il Sindaco – Qui si giocherà la vera sfida. Crescere redistribuendo ricchezza e nel pieno rispetto dell’ambiente, ma crescere”.