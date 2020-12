Il 17 dicembre l’assemblea comunale del Pd di Cervia, in modalità on line

È convocata la Assemblea comunale del Pd di Cervia, giovedì 17 dicembre, alle 20.30. “Questo 2020, anno che passerà alla storia, sta finendo. È tempo di incontrarci, di bilanci e di scenari futuri Purtroppo, i tempi ancora non ci consentono di vederci di persona, quindi, in modalità on line” spiegano dal PD cervese.

Durante l’incontro si parlerà di: Comunicazioni organizzative, Azioni del PD e della amministrazione comunale nell’anno del Covid e Impegni per i prossimi mesi.

Saranno presenti il Sindaco, Massimo Medri, l’Assessore regionale Andrea Corsini, il segretario provinciale del PD Alessandro Barattoni

L’incontro si terrà sulla piattaforma Google MEET, che consente l’accesso ad oltre 200 persone. L’invito è esteso a tutti, iscritti e simpatizzanti.

Ecco il link per accedere: Per partecipare alla riunione video, fai clic su questo link: https://meet.google.com/xqa-uybt-tpf Altrimenti, per partecipare telefonicamente, componi +39 02 3046 1915 e digita il PIN: 934 184 000#

Per visualizzare altri numeri di telefono, fai clic su questo link: https://tel.meet/xqa-uybt-tpf?hs=5