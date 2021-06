In Darsena di città a Ravenna la manifestazione organizzata dal Partito Comunista

In Darsena di città a Ravenna si è tenuta oggi 2 giugno la manifestazione organizzata dal Partito Comunista “per ricordare che la Repubblica è di chi lavora e non delle Multinazionali o della NATO, sostenute da Draghi e dal suo governo atlantista, appoggiato dalle destre e da una sinistra liberista, perbenista, politicamente corretta presente solo nei salotti del potere e traditrice dei lavoratori”. Alla manifestazione erano presenti circa 30 militanti. In merito al numero dei partecipanti, il Partito Comunista ha diramato una nota in cui parla di 60 persone.