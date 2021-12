Nuovi vertici per l’associazione “Per la Buona Politica” di Lugo

Martedì 7 dicembre 2021, a seguito della nomina del nuovo consiglio direttivo, l’associazione Per la Buona Politica ha provveduto alla nomina del nuovo ufficio di presidenza: la guida dell’associazione passa a Grazia Massarenti (ex vicepresidente), coadiuvata dal vicepresidente Roberto Ballanti, nuova presenza in consiglio direttivo, e dalla segretaria Paola Bassetti.

Alessio Seganti è riconfermato nel ruolo di tesoriere, oltre al già presidente onorario Silvano Verlicchi.

Il presidente uscente Bruno Pelloni continuerà a prestare la sua opera all’interno del consiglio direttivo che si completa con la presenza di Roberta Bravi, Alex Ridolfi e Donato Piloni.

“La scelta del vertice dell’associazione è stata dettata dalla volontà di lanciare un segno di rinnovo, espresso dall’opportunità di dare spazio a nuove giovani figure che già si erano distinte nell’azione locale del movimento – spiegano dall’associazione -, optando per una guida al femminile in affiancamento all’attuale capogruppo Roberta Bravi”.