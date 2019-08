Ravenna, tentata rapina alle Poste di via Pola: uomo si mette in fila, poi tira fuori la pistola

Nel primo pomeriggio di oggi, 20 agosto, tentativo di rapina agli uffici postali di via Pola, a Ravenna. Un uomo, armato, è entrato nei locali intorno alle 13, ha ritirato il biglietto numerico, si è messo in fila in attesa del suo turno, ma dopo un po’ di tempo ha superato le persone che si trovavano davanti a lui, posizionandosi davanti ad uno degli sportelli. L’impiegata che si trovava lì, ha fatto notare all’uomo che non era ancora il suo turno; per tutta risposta l’uomo ha tirato fuori una pistola ed un sacco, intimando alla donna di consegnarle tutto il denaro presente in cassa. L’impiegata ha subito spiegato al rapinatore che non era capace di farlo perché la cassa è dotata di un sistema che blocca l’apertura senza motivo.

L’uomo dunque dopo essersi guardato attorno, davanti agli altri clienti presenti nella stanza, ha rinunciato al suo intento, uscendo dagli uffici ed allontanandosi rapidamente in bicicletta. I dipendenti hanno immediatamente dato l’allarme; sul posto sono giunti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini insieme agli agenti del nucleo operativo e alle volanti della Polizia di Stato. Presenti in zona alcune videocamere di sorveglianza, le cui immagini saranno visionate per cercare di individuare l’uomo che i presenti hanno descritto come di statura media e dall’accento italiano.