Ravenna. Slitta al 17 agosto l’inaugurazione del 59° Festival Internazionale di Musica d’Organo, edizione live streaming

Slitta al 17 agosto l’inaugurazione del 59° Festival Internazionale di Musica d’Organo, quest’anno in edizione live streaming. Numerosissimi gli organisti che, da tutto il mondo, hanno offerto di inviare i loro concerti per realizzare questa edizione in live streaming.

Star indiscussa del Festival sarà Dong Ill Shin, vincitore del prestigioso Grand Prix de Chartres, il quale è in attesa di potere trasmettere dalla Corea, in esclusiva per Ravenna, l’inedito recital organistico che ha deciso di offrire al Festival internazionale della nostra città. Altri protagonisti saranno Eric Riley (Stati Uniti), Michiko Kato (Giappone), Daniel Zaretzky (Russia), Maurice Clerc (Francia) e i maestri della collegiata di Munstertal (Svizzera).

La rassegna è sovvenzionata anche quest’anno dalla sua organizzatrice, la Professoressa Elena Sartori, con una donazione di 12.000 Euro.

Tutto è pronto, in casa Polifonica, anche per il sessantesimo compleanno: sarà presentata il 6 settembre l’edizione speciale 2021 che andrà a celebrare, ci auguriamo sotto i mosaici di San Vitale, i 60 anni del Festival Internazionale di Musica d’Organo di Ravenna.