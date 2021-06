E LA SERA… CASALINGO / 20 / Maccheroni alla Norma, la “Pasta cu Succu e Milinciani Fritti” come la faceva mia mamma, di Naro, nell’agrigentino

ESECUZIONE

Piazzo la pentola dell’acqua sul fuoco per portare a bollore l’acqua. Nel frattempo scaldo in padella 3-4 cucchiai d’olio con uno spicchio d’aglio che all’ultimo momento potrò eliminare. In questa ricetta appassisco bene la cipolla tagliata a velo (ma questo passaggio si può saltare, come ripeto nella ricetta originale la cipolla non va). Quando la cipolla è quasi rosolata aggiungo i pelati (i pomodori li privo di buccia e semi) spezzati con le mani e li faccio cuocere per almeno mezz’ora. Regolo di sale e pepe.

A parte friggo la melanzana – raccolta nell’orto mezz’ora fa – tagliata a tocchetti, in abbondante olio bollente. Quando la melanzana è ben fritta, la sgocciolo e l’adagio su carta assorbente da cucina, quindi salo leggermente e la cospargo di una parte di foglie di basilico spezzate con le mani. Questo passaggio sulle melanzane calde aiuta ad assorbire il profumo del basilico. Aggiungo anche un po’ di pepe. Quando la salsa di pomodoro è cotta e abbastanza addensata, aggiungo la melanzana, tenendone da parte solo qualche tocchetto per l’impiattamento finale.

Mescolo bene e aggiungo altro basilico spezzettato con le mani. Cuocio la pasta ben al dente, la scolo e la passo in padella nella salsa. Mescolo bene i maccheroni nel sugo e se è troppo asciutto aggiungo un cucchiaio o due di acqua di cottura della pasta. Al termine passo la pasta così ben condita nei piatti. Grattugio ricotta salata su ogni piatto, aggiungo un bel ciuffetto di basilico, qualche tocchetto di melanzana che avevo tenuto da parte (a volte la melanzana l’ho fritta a fette, altre volte a strisce, in base all’ispirazione) e aggiungo un filo d’olio a crudo (se serve e in questo caso è servito).