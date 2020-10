Sburocratizzazione è una parola che è stata usata in tutti i confronti dei candidati a sindaco per il comune di Faenza: sburocratizzare la macchina comunale è stata la richiesta numero uno ai candidati a sindaco, l’impegno dei candidati, tranne il candidato di Potere al Popolo, è stato quello di “se vengo eletto Sindaco…” , io penso che se si vuole sburocratizzare l’ esempio principale lo deve dare la macchina comunale…a noi devono ancora spiegare il perché occorra portare la rendicontazione dei 323 candidati presso l’archivio comunale e lori sedi, la legge non lo prevede, il rendiconto dei non eletti va depositato solo presso la corte d’Appello di Bologna. Qui a Faenza ci dicono che lo prevede lo Statuto Comunale, a mio parere andava tolto questo obbligo, forse verrà votato ed approvato nella prossima legislatura ma tutti sanno che le modifiche statutarie vanno fatte verso la fine. Sburocratizzare? Iniziamo dalla macchina Comunale.

Mario Martino, referente di Potere al Popolo Faenza