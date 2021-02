Iscrizioni al Liceo Scientifico di Ravenna: accettarle in base a valutazione del ‘pagellino’ del 1° quadrimestre di 3^ media è competizione dannosa

Ho letto di questa vicenda riguardante l’iscrizione al Liceo Scientifico di Ravenna. Premetto che non sono genitore di uno di quei ragazzi che ha fatto la preiscrizione ma, ugualmente, mi sento di dissentire con la decisione presa dall’istituto e cioè, che visto che la richiesta è maggiore della disponibilità, le domande saranno accettate in base alla valutazione del ‘pagellino’ del primo quadrimestre di terza media.

Ecco io penso che questo sia il modo migliore per demotivare un ragazzo, per non farlo sentire all’altezza, o per creare una sorta di competizione dannosa. Non siete in grado di poter soddisfare tutte le domande? Chiudete prima le iscrizioni, ma non ‘scartate’ a prescindere i ragazzi: non è giusto e tanto meno corretto. Vorrei darvi un consiglio da persona ignorante, guardatevi qualche video del Prof. Galimberti, soprattutto su come approcciarsi agli adolescenti… forse vi serve.

Grazia