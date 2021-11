Una bella serata dedicata Premio Guidarello… in un’atmosfera di società anni 50: i premiati sono in maggioranza uomini

Ravenna, città meravigliosa sempre più all’avanguardia e una serata dedicata all’importante Premio Guidarello per il giornalismo d’autore.

Ma che riporta in un’atmosfera di una società degli anni 50.

Due annotazioni, agli organizzatori alle istituzioni.

ll parterre dei premiati sono in maggioranza uomini.

I rappresentanti delle istituzioni e coloro che hanno premiato i vincitori solo uomini.

Due donne in perfetto stile dress code per l’occasione, in piedi tutto il tempo, nella consueta veste di passamicrofono.

Mancano i ruoli?

Mancano le competenze?

Eppure di donne autorevoli, appassionate, competenti nei diversi campi ce ne sono.

Meritevoli di essere premiate nelle varie sezioni e di premiare i vincitori.

Persino sul ricordo dei premiati nel corso delle edizioni vengono citate due eccellenze, ma solo maschili.

I panel dovrebbero essere, se non con egual numero di premiati maschili e femminili, almeno con più presenza di donne.

Un segnale che serve a segnare un itinerario antidiscriminatorio.

Occorre stare al passo con i tempi.

Servono cambi, interventi istituzionali, abbandono di schemi così vetusti.

Anna