A Marina di Ravenna vanno in scena Fagiolino e Sganapino

La rassegna itinerante Burattini alla Riscossa prosegue facendo tappa a Marina di Ravenna, per l’ultimo degli appuntamenti presso il Bagno Ulisse spiaggia 4.

Giovedì 8 agosto a partire dalle 20:30 I Burattini di Massimiliano Venturi saranno infatti protagonisti di Fagiolino e Sganapino contro lo Scheletro.

Gli eroi del teatrino presenteranno una carrellata di farse che si innestano sul solco della tradizione, per riportarla a nuova vita nella contemporaneità.

Partendo dal patrimonio drammaturgico del teatro dei burattini tradizionale, con riferimenti alla letteratura ed ai repertori popolari, Massimiliano Venturi porta in scena un programma sempre nuovo e differente di sketch e situazioni, debitamente rivisitate ed attualizzate, calando lo spettatore in un’atmosfera senza tempo, con divertimento assicurato per il pubblico di ogni età.

Uno spettacolo recitato all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, diverso ad ogni rappresentazione, e ricco di duelli, inseguimenti e baruffe da risolvere a suon di bastonate.

Il Bagno Ulisse è in viale Lungomare 78 a Marina di Ravenna (il secondo stabilimento balneare presso la diga foranea sud); l’inizio è previsto per le ore 20:30.

La rassegna proseguirà poi con l’anteprima regionale assoluta di Supereroi da Commedia, il nuovissimo spettacolo della compagnia marchigiana LaGrù Ragazzi, che il pubblico di Burattini alla Riscossa potrà ammirare venerdì 9 agosto a partire dalle ore 21:15, presso il Coya Beach di Casalborsetti.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti, è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info. Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Anteprime ed aggiornamenti sulle prossime attività alla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.