Lugo. Al Carmine la festa di Santa Lucia con il circolo J.H.Newman

Venerdì 13 e sabato 14 dicembre il circolo “John Henry Newman” di Lugo organizza al Carmine la festa di Santa Lucia, patrona della vista.

Nella prima giornata alle 17 sarà celebrata la Messa di Santa Lucia. Alle 18.30 Paolo Parmiani offrirà un momento di poesia in chiesa, mentre alle 19 è in programma la benedizione degli ottici, oculisti ed elettricisti e delle immagini del presepe. Apertura nel Chiostro del Carmine per la Fiera di Santa Lucia alle 16.

Sabato 14 dicembre si comincia alle 17 con la Messa, mentre alle 18.30 si va “sulle orme della tradizione di Santa Lucia” insieme a Paolo Parmiani al Chiostro del Carmine. Infine, alle 19.30 brindisi augurale a offerta libera. Apertura nel Chiostro del Carmine per la Fiera di Santa Lucia alle 9.30.

Per tutta la durata della festa ci saranno benedizioni, visite guidate alle opere del Carmine su prenotazione, vin brûlé, tisane e biscotteria, esposizioni artigianali, prodotti del Monastero delle Clarisse di Imola, esposizione presepe e tante sorprese.

La festa è organizzata con il patrocinio del Comune di Lugo.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 347 2513937 (Annalisa), per prenotare le visite guidate contattare il numero 347 0157824 (Italo), oppure scrivere a newmanliberailpresente@email.it.