Cervia. Il 18 gennaio inaugura l’attività Spin-Off nuova attività di gioco della Sala Malva Nord

Il 18 gennaio alle ore 15.00 si inaugura l’attività Spin-Off, un progetto ideato dal professore Andrea Spagna Musso e che ha visto l’impegno anche della bibliotecaria degli Istituti Conprensivi 2 e 3, Gabriella Ruggiano.

Spin-Off intende offrire ad adulti e ragazzi uno spazio dove giocare insieme con i giochi da tavolo, affiancati da volontari dello Sportello Cittadini Attivi, per riscoprire il piacere di stare in compagnia con giochi nuovi e della tradizione.

Il programma della prima giornata d’ avvio dell’attività prevede la presenza e i saluti delle autorità Comunali e la presentazione di Andrea Rossi, il volontario che ha selezionato i giochi e che ha deciso di mettere il suo tempo al servizio di questo progetto.

A seguire sarà offerto un piccolo buffet.

Appuntamento tutti i sabati dalle 15.00 alle 18.30 alla Sala Malva Nord via dei Papaveri 43