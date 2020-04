Insieme per Cambiare: “Bene slittamento del Palio, bisogna tutelare manifestazioni care a Faenza”

Il Comitato Palio, riunitosi ieri sera, 10 aprile, in videoconferenza, dopo approfondite valutazioni, ha unanimemente deciso di non annullare le manifestazioni del Niballo- Palio di Faenza previste per quest’anno. Si attende l’evoluzione che assumerà l’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 e si ipotizza uno slittamento delle gare fra la fine di agosto e le prime settimane di settembre.

“Condividiamo questa scelta – dichiarano da Insieme per Cambiare – ed auspichiamo che tutto sia fattibile in pieno accordo con il Faenza Calcio. Il Palio e le sue manifestazioni sono necessarie alla città di Faenza per il bene dei suoi Rioni e della socialità che sanno costruire. Ora, come abbiamo già sollecitato quindici giorni fa, bisogna pensare al futuro delle attività, delle aziende e della partite IVA per poter garantire loro una continuità appena sarà possibile. Nella speranza di poter rivivere appieno il Palio, Insieme per Cambiare augura una Buona Pasqua in famiglia a tutti. Una comunità è anche questo: saper rimanere uniti nelle difficoltà e resistere a casa”.