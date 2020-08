Fusignano. Cento anni per Michelina Grifoni

Fusignano ha una nuova centenaria: lunedì 10 agosto presso la casa di riposo “Giovannardi e Vecchi” la signora Michelina Grifoni ha festeggiato il secolo di vita. Come di consueto, il traguardo è stato salutato anche dal sindaco, che ha portato in dono un mazzo di fiori, in rappresentanza di tutta l’Amministrazione comunale e della cittadinanza.

Michelina è nata a Bagno di Romagna il 10 agosto 1920, dove è cresciuta e lavorava in un calzaturificio. Nubile e senza figli, ha vissuto anche a Bagnacavallo e nel 2005 si è trasferita a Fusignano con la sorella Maria, deceduta qualche mese fa.