Ravenna. Trasporto scolastico 2022/2023: approvate le nuove tariffe, termine iscrizioni fissato al 15 luglio

Sono state approvate dalla Giunta comunale di Ravenna, in via sperimentale, le nuove tariffe per il servizio di trasporto scolastico per il prossimo anno scolastico 2022/2023, con l’introduzione di agevolazioni relative al reddito e alla scontistica nel caso di più iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

E’ prossima intanto la scadenza di venerdì 15 luglio per le iscrizioni al servizio di trasporto; si ricorda che dopo questo termine, le iscrizioni potranno essere presentate solo a partire dal 1 ottobre 2022 e saranno accolte solo se l’organizzazione complessiva del servizio lo consentirà.

Per quanto riguarda le nuove disposizioni, è stato innalzato l’esonero dal valore Isee di 3.000 euro al valore Isee di 21.000 euro e ampliata la scontistica per fratelli/sorelle, in caso di più figli iscritti al servizio di trasporto scolastico, con applicazione al maggiore della tariffa calcolata in base all’Isee, al secondo figlio di uno sconto del 50% della tariffa calcolata in base all’Isee, dal terzo figlio in poi della gratuità del servizio.

Questo tipo di scontistica si applica solo ed esclusivamente al servizio di trasporto scolastico e non è cumulabile con la scontistica del 10% che viene applicata a partire dal secondo figlio in caso di fratelli/sorelle dello stesso nucleo anagrafico, che frequentano più servizi (nidi d’infanzia comunali, trasporto scolastico, pre-post scuola, ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado).

Per dare la possibilità di accogliere, in tempi più brevi, utenti con effettiva necessità, è stata introdotta la decadenza d’ufficio dal servizio di trasporto scolastico in caso di mancata fruizione senza giustificato motivo, per un periodo superiore a 21 giorni continuativi di calendario, escluse le sospensioni previste dal calendario scolastico.

Si ricorda che le iscrizioni si effettuano esclusivamente in modalità online dal sito ufficiale del Comune di Ravenna, all’indirizzo http://www.istruzioneinfanzia.ra.it/Servizi-on-line entro il 15 luglio, mentre l’eventuale rinuncia di chi si era già iscritto al servizio per il prossimo anno scolastico sarà possibile entro il 31 luglio sempre in modalità online.