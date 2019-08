Marina Romea. Domani 1 settembre, la prima edizione del Ravenna Cross Triathlon

Nella mattinata di domani, chi si troverà sulla spiaggia di Marina Romea, o più in generale nell’entroterra dei lidi nord ravennati, sarà spettatore di un evento senza precedenti per questa parte del territorio.

A partire dalle 10, quasi duecento atleti si tufferanno in acqua nel mare davanti al Romea Beach; poi, dopo aver percorso 750 metri a nuoto, torneranno sulla spiaggia e saliranno in sella alla mountain bike, pedalando per venti chilometri in un suggestivo percorso fra pialasse e pinete; e infine torneranno al Romea Beach, dov’è posto il traguardo, dopo cinque chilometri di corsa a piedi, buona parte sulla spiaggia di Marina Romea.

E’ il suggestivo programma della prima edizione del Ravenna Cross Triathlon, organizzato da Fabrizio Cutela (local race director di Ironman) e inserito nel circuito ufficiale Terre di Triathlon, nonché nel calendario ufficiale Emilia-Romagna Tri-Cup. Un evento che gode del patrocinio del Comune di Ravenna, e a cui sarà presente anche l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini.

Fra gli atleti in gara domattina, anche Luca Facchinetti, il trentenne cervese che è stato campione italiano assoluto nel 2016: professionista ormai da una decina d’anni, ha un palmares di tutto rispetto e solo per un soffio non si qualificò alle Olimpiadi di Rio (dove comunque fu commentatore per la Rai).

“Sono molto curioso di questa gara – sottolinea Luca -. Sono rientrato da un mese di preparazione in altura, per ritrovare il ritmo di gara in vista dei grandi appuntamenti di settembre e ottobre, ovvero l’Ironman, i campionati italiani sprint di Lignano e quelli assoluti di Cervia. Il Ravenna Cross Triathlon potrà essere un buon allenamento, nonché una gara insolita, visto che è il primo evento nel territorio con questa formula, cioè con la mountain al posto della bici da corsa. Nei giorni scorsi ho provato il percorso assieme ad alcuni amatori, e nessuno di noi lo conosceva: insomma, è una vera novità per tutti… Fra l’altro, mi pare un evento organizzato davvero molto bene e curato in tutti i dettagli, basti pensare al prato sintetico allestito per la zona cambio sulla spiaggia. Da romagnolo, infine, sono ancor più contento: anche una gara come questa conferma il fatto che il nostro territorio sta puntando molto sul triathlon, non solo con all’Ironman di Cervia ma anche grazie a manifestazioni di questo tipo”.