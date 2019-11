Tredici anni, di Faenza, Andrea Frassineti futura promessa del kart italiano

Andrea Frassineti di Faenza, tredici anni, ha appena terminato la propria stagione agonistica in ambito kart; è noto che sono tanti i campionati kartistici “sul mercato”, per cui chi segue l’evoluzione sportiva del giovane driver romagnolo ha optato per lanciarlo a livello internazionale: Andrea nel 2019 ha preso parte ad alcune prove delle WSK Super Master Series,Euroseries,Open Cup e Cik Fia Campionato Europeo, spesso abbinate ai campionati nazionali come quello francese.

Così Frassineti ha corso più volte sui circuiti di Angerville e Le Mans in Francia,in quello svedese di Kristianstad e Alaharma in Finlandia, ovviamente non disdegnando gli appuntamenti italiani a Lonato, Sarno, Castelletto di Branduzzo, Adria, Muro Leccese e Sud Garda, confontandosi di volta in volta con una settantina di avversari, difendendo prima i colori della scuderia Birel Art poi quelli del team KR di Dino Chiesa, che gli ha messo a disposizione un mezzo motorizzato IAME.

Va detto che tanto impegno non si è concretizzato con un qualche podio finale, ma i piazzamenti sono stati numerosi, permettendogli di costruirsi un notevole bagaglio agonistico. Il tutto grazie all’appoggio di Mecalfast srl, M.A., Iged srl,Veterinaria Faentina e Cars Automobili.