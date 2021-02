Cervia. Granfondo Via del Sale Fantini Club: 24esima edizione il 18 aprile, ma con riserva al 17 ottobre

La 24ma edizione Granfondo Via del Sale Fantini Club, rimane in programma per il prossimo 18 aprile a Cervia, avente come location la spiaggia Fantini Club. Gli organizzatori sono ottimisti sulla possibilità di svolgere la gara nella data prevista, tuttavia, qualora la situazione di emergenza Covid-19 non consentisse lo svolgimento dell’evento, è stata annunciato la data in cui verrà riprogrammato: domenica 17 ottobre 2021.

“Stiamo procedendo nell’organizzazione e lavoriamo affinché la manifestazione possa essere svolta il 18 aprile in sicurezza e con il clima di festa che ci contraddistingue da sempre. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la notizia che la nostra gara è stata inserita tra le manifestazioni di carattere nazionale riconosciute e approvate dal CONI. Per cui, salvo stravolgimenti, la nostra gara si potrà svolgere, ovviamente nel rispetto dei relativi protocolli. Certamente dovremo continuare a monitorare l’andamento della situazione e confrontarci periodicamente con la Regione Emilia-Romagna e la prefettura locale per valutare lo stato delle cose e le misure da mettere in campo. Se non dovessero esserci le condizioni o le autorizzazioni a procedere, stiamo preparando anche un piano B, ovvero una data alternativa a fine estate: il 17 ottobre 2021”.

Le iscrizioni sono intanto aperte sul sito granfondoviadelsale.com, con la maglia tecnica celebrativa firmata Alé Cycling, nel modello uomo o donna, in regalo per tutti gli iscritti, oltre al ricco pacco gara e medaglia all’arrivo.

Speciale classifica Lui & Lei: un regalo per gli innamorati

La 24ma edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club ha lanciato per la prima volta la speciale “Classifica Lui&Lei”, riservata a tutte le coppie che scelgono di partecipare insieme al percorso lungo o al medio, con un premio speciale per le prime 6 coppie classificate.

In occasione di San Valentino, inoltre, tutte le coppie che si iscriveranno il 14 febbraio, avranno in regalo un ingresso con Percorso sensoriale al centro benessere Fantini Wave Spa, valido per due persone per la stagione 2021.

Speciale combinata 2° Strade Bianche del Sale Fantini Club

Confermato anche l’appuntamento del prossimo 5 settembre al Fantini Club di Cervia per la seconda edizione della Strade Bianche del Sale Fantini Club. La cicloturistica sarà in combinata con la 24ma Granfondo Via del Sale Fantini Club: per gli iscritti alla granfondo la quota di iscrizione alla Strade Bianche del Sale, sarà infatti di 10 euro, anziché 15 euro.