Domenica 28 febbraio GeVi Napoli-OraSi Ravenna posticipata alle 20.30

Il Basket Ravenna comunica che la gara in programma domenica 28 febbraio al Pala Barbuto tra GeVi Napoli e OraSì Ravenna è stata posticipata alle ore 20.30. La partita, valevole per la 21ma giornata (8a di ritorno) del girone rosso del campionato di serie A2, sarà trasmessa in diretta su LNP Pass per gli abbonati al servizio.