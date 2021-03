Serie B. A Mordano esordio stagionale per la Pallamano Romagna contro San Lazzaro

Esordio stagionale per la Pallamano Romagna di coach Luca Montanari nel campionato di serie B, dopo diversi rinvii nei turni precedenti. Gli arancioblu ospitano oggi, sabato 20 marzo alle ore 16,00, presso la palestra di Mordano, la Pallamano 85 San Lazzaro, allenata da coach Andrea Fabbri.

Formazione sperimentale per coach Montanari che si affida al blocco dei ragazzi dell’Under 19 di Faenza, con l’aggiunta di qualche senior, come Filipponi, T.Sami e N.Mazzotti.

Coach Luca Montanari descrive i primi avversari stagionali: “Sono una buonissima squadra che ha vinto con Modena, pareggiato con Nonantola e perso a Castelnovo Sotto. In panchina c’è Andrea Fabbri che è da sempre un allenatore in grado di formare e far crescere ottimi giocatori. Gli ultimi “usciti dalle sue mani” sono Venturi, Leban e Savini. In questa squadra unisce giovani di buonissime prospettive con atleti che lo scorso anno militavano nel Bologna, che al momento della sospensione dei campionati era nelle squadre candidate ai playoff di A2, come Norfo, Cimitile, oltre al mio ex giocatore Cacciari”.

Il Romagna ha registrato il rinvio di due gare, dopo il turno di riposo previsto dal calendario, alla prima giornata. La Pallamano 85 San Lazzaro, invece, ha debuttato in maniera scintillante vincendo 30-13 contro Scuola Pall. Modena, quindi ha impattato 29-29, sempre in casa, contro la capolista Rapid Nonantola. Settimana scorsa, in trasferta, contro Marconi Jumpers è arrivata la prima sconfitta in campionato 21-29.

Convocati Pallamano Romagna: Andrea Babini, Simone Babini, Riccardo Conti, Tommaso Filipponi, Tommaso Sami, Nicola Mazzotti, Marco Valtancoli, Alessio Zama, Federico Nori, Massimo Gilardi, Giorgio Mazzotti, Riccardo Zaccaria, Andrea Samorì, Thomas Turchi, Francesco Lanzoni, Luca Emiliani. All: Luca Montanari

4^ giornata andata

Pallamano Romagna-Pallamano 85 San Lazzaro 20/03/21 16:00

Marconi Jumpers-Scuola Pall. Modena 20/03/21 18:00

Carpine-Secchia Rubiera 21/03/21 18:30

Estense-Sportinsieme rinviata al 15/05/21

Classifica:

5 Rapid Nonantola (3)

5 Secchia Rubiera (3)

3 Pallamano 85 San Lazzaro (3)

3 Marconi Jumpers (2)

2 Carpine (3)

2 Sportinsieme (2)

0 PALLAMANO ROMAGNA (0)

0 Estense (2)

0 Scuola Pall. Modena (2)