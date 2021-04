Pietro Pezzi espugna Viserba 3-1 e raggiunge la vetta della classifica 

La Pietro Pezzi coglie a Viserba un prezioso successo in rimonta che la proietta in testa alla graduatoria – in coabitazione con i cugini della Consar, che comunque hanno all’attivo una gara giocata in più – e che rende quasi certo l’accesso ai play-off.

La partita giocata sabato 24 aprile e valida per la 10° giornata, per i ravennati si è rivelata più complicata del previsto, con i padroni di casa, che pur ancora a secco di vittorie hanno venduto cara la pelle maggiormente di quanto dica il punteggio finale.

Perso il primo parziale trovandosi quasi sempre ad inseguire, anche nel secondo e nel terzo set la squadra di Velastri ha trovato filo da torcere almeno fino alla meta dei parziali prima di avere ragione dei rivieraschi, che nel quarto set hanno definitivamente mollato.

Alla Pietro Pezzi il calendario per il prossimo ed ultimo turno riserva una giornata di riposo; per completare il girone le restano comunque ancora da disputare i due recuperi delle gare rinviate per covid: Involley-Pietro Pezzi, mercoledì 5 maggio a Conselice e Pietro Pezzi-Cesenatico, sabato 15 maggio a Ravenna, palestra Montanari con inizio alle ore 18 e diretta facebook sulla pagina Pietro Pezzi Ravenna.

Pallavolo Viserba – Pietro Pezzi Ravenna 1-3 (25-22, 18-25, 17-25, 13-25)

Pietro Pezzi: Cerquetti 2, Cardia 20, Giugni 10, Anconelli 15, Gardini 18, Foschini 6, Sternini L1, Rambaldi L2, Ciccorossi 0, Camerani 3, Brunelli 0; non entrati: Filippi, Bertaccini e Farabegoli. Allenatori: Velastri e Saporetti.

Serie C (girone C) – gli altri risultati

Involley Conselice-Ventilsystem San Giovanni Mar. 0-3

Poggi San lazzaro-Forlì Volley 3-1

Dinamo Bellaria-Green 2002 Pontelagoscuro 1-3

Cesenatico-Consar Ravenna 2-3

Classifica alla 10° giornata

1 – Pietro Pezzi* 17

2 – Consar 17

3 – Poggi* 15

4 -Ventilsystem*** 12

5 – Involley** 11

6 – Cesenatico*** 7

7 – Green 2002** 5

8 – Forlì*** 4

9 – Viserba** 2

10 – Bellaria*** 0

(* una gara in meno).