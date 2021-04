Ottimi risultati per Academy Ravenna Atlhletics sui campi di Ravenna e Modena

Domenica 25 aprile gli atleti di Academy Ravenna Atlhletics si sono distinti sui campi di gara di Ravenna e Modena con ottimi risultati.

Luca Ronconi vince il titolo provinciale dei 300 hs a Ravenna al Marfoglia con 43”4 in una bella manifestazione organizzata da Marco di Maggio di Academy Ravenna Athletics.

Poco dopo a Modena Montanari Enrico supera per la prima volta il muro dei 7 metri nel salto in lungo (7.01); Sara Stellato lancia a 41.95 metri nel martello allieve, Matteo Montanari ritocca di non poco il suo limite nei 100 mt (11”47), Gabriele Fortarezza esordisce con un promettente 58”4 sui 400 m allievi.

Marta Gigante esordisce con un discreto 14”19 sui 100 metri allieve.