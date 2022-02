Faenza. AlphaTauri, il sound del motore Honda sulla AT03 in attesa della presentazione per San Valentino

Il 4 febbraio AlphaTauri ha diffuso un breve video sui suoi canali social presentando il così detto ‘fire-up’ della power-unit Honda che spingerà la AT03, vettura che parteciperà al Campionato del Mondo F1 nel 2022. Per il quinto anno la casa giapponese fornirà le power-unit alla scuderia con base a Faenza, consolidando un fruttuoso sodalizio che ha regalato tante soddisfazioni a Scuderia AlphaTauri consentendo, al contempo, di fornire preziose informazioni alla più blasonata cugina Red Bull Racing – Honda, campionessa piloti con Max Verstappen ad Abu Dhabi.

Foto tratta da AlphaTauri press kit

L’accensione della nuova power-unit (motore, detto in parole più semplici) Honda è avvenuta proprio nella sede di Faenza dove è stato installato sulla AT03, la monoposto a effetto suolo curata dal rinomato tecnico Jody Eggington. La power-unit Honda sarà omologata in tempo utile per permettere al team di disputare la prima prova in Bahrain.

Nel video diffuso dalla squadra faentina un battito cardiaco che accelera le sue pulsazioni precede il suono del 6 cilindri turbo, creando così suspense in vista della presentazione della AT03, prevista per il 14 febbraio alle 12. A differenza di altri anni, la monoposto AlphaTauri vedrà maggiori componenti dalla Red Bull Racing, conferma del consolidato lavoro di gruppo tra le due parti.

Il teaser della presentazione riguardante l’AT03

Ready To Unlock The AT03? – 14/02/2022 – YouTube