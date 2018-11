Dighe foranee del Porto di Ravenna chiuse al pubblico: il maltempo ha danneggiato il piano viabile

Il maltempo dei giorni scorsi lascia in eredità la chiusura delle due dighe foranee del Porto di Ravenna. L'ordinanza è del 30 ottobre. Ed è la 085/2018 della Capitaneria di Porto. Recita testualmente: "... a seguito degli eventi meteomarini del 28 e 29 ottobre u.s. il piano viabile di entrambe le dighe foranee risulta danneggiato in più punti" quindi "non si ritiene sussistano le condizioni di sicurezza al transito degli utenti nelle dighe."