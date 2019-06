Bimbo morto a Mirabeach. Visionati i filmati delle telecamere, si indaga per omicidio colposo

Omicidio colposo in cooperazione è il reato con il quale è stato aperto un fascicolo d'indagine per la morte del piccolo di 4 anni, annegato mercoledì 19 giugno nella piscina Laguna del Sol di Mirabeach. Attualmente risulta indagata la madre, che si sarebbe allontanata per qualche minuto, raccomandando al bambino di rimanere vicino ad uno scivolo, dove l'acqua arriva appena alle caviglie, ma è possibile che a breve vengano inquadrate altre persone già inquadrate dall'indagine della Procura.

Secondo quanto riportano Ansa Emilia Romagna e Il Resto del Carlino Ravenna, dai filmati delle videocamere di sorveglianza che hanno immortalato gli ultimi istanti di vita del piccolo, il bambino si sarebbe allontanato dallo scivolo e avrebbe raggiunto, forse attratto dalla baby dance che in quel momento andava in scena in piscina, la zona dove l'acqua raggiunge i 110 cm., non riuscendo più a toccare.