Ravenna. Soundscreen Film Festival: oggi, domenica 27 settembre, Massimo Zamboni ospite e Omaggio a Fellini / Sordi

Dopo una serata d’apertura al ritmo decisamente rock, proseguono gli appuntamenti della quinta edizione di SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL, dal 26 settembre al 3 ottobre 2020 presso il centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze a Ravenna.

Il programma della seconda giornata inizia con una delle opere del Concorso Internazionale per Lungometraggi, accompagnata da uno speciale evento alla presenza di ospiti: alle ore 17.30 è prevista la proiezione de La macchia mongolica, documentario diretto da Piergiorgio Casotti. Il film segna il ritorno alle scene di Massimo Zamboni, storico chitarrista e fondatore dei gruppi CCCP e CSI. La macchia mongolica è un progetto declinato in tre versioni – un film, un album musicale ed un libro – con una fonte comune: il viaggio come scoperta e trasformazione interiore.

Nel 1996 Zamboni intraprese un viaggio in Mongolia fondamentale per la sua carriera artistica, il viaggio che segnò la nascita dell’album di successo dei CSI Tabula Rasa Elettrificata. Quel viaggio fu altrettanto fondativo dal lato umano e personale: proprio in Mongolia Zamboni e la compagna Daniela decideranno di diventare genitori. A vent’anni di distanza, su richiesta della figlia Caterina, Zamboni affronta con lei e la moglie quello stesso peregrinare per la transiberiana. Il film di Casotti ne è testimonianza filmica. In sala saranno presenti il regista Piergiorgio Casotti e l’interprete Massimo Zamboni.

A seguire, recital poetico di Massimo Zamboni (in collaborazione con il festival di letteratura ScrittuRa).

Non poteva mancare in questa edizione un doppio omaggio: il 2020 celebra il centenario dalla nascita di due indimenticati ed amatissimi personaggi che hanno fatto la storia del cinema ma anche della cultura del nostro paese e non solo, Federico Fellini e Alberto Sordi.

SoundScreen Film Festival festeggia il regista e l’attore con la proiezione, alle ore 20.30, di una delle pellicole che hanno visto la felice collaborazione dei due grandissimi: I vitelloni (1953).

Tutti gli appuntamenti Soundscreen sono a ingresso gratuito (limitato nel rispetto della prescrizioni sanitarie anti COVID). La prenotazione è consigliata.

Soundscreen Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Per informazioni e programma completo:

www.soundscreen.org

Soundscreen Film Festival

Palazzo del Cinema e dei Congressi

Largo Firenze 1, RAVENNA

Info e prenotazioni: tel. 351.6129421 / info@soundscreen.org