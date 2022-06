Modifica alla viabilità per il corteo di apertura del luna park di Faenza

Mercoledì 15 giugno inaugurerà ufficialmente il Luna Park di Faenza. Per permettere lo svolgimento della manifestazione il Comune ha emesso una ordinanza per modificare la viabilità.

Così, dalle 18 alle 21 di mercoledì 15, sarà vietata la circolazione, con divieto di transito per tutti i veicoli eccetto mezzi al servizio della manifestazione, durante il transito del corteo in piazza Del Popolo, corso Mazzini, via Oberdan e piazzale Pancrazi.