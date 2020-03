Continua impegno di Coop Alleanza 3.0 a sostegno della ricerca contro carcinoma ovarico: gli eventi ad Alfonsine

Coop Alleanza 3.0 ha deciso per il terzo anno consecutivo di festeggiare l’8 marzo con un impegno concreto a favore delle donne per le donne con un progetto tutto al femminile: che promuove la salute delle donne e, al tempo stesso, dà nuova linfa e lavoro a una professionista della ricerca medico-scientifica d’eccellenza (un settore che, specie in Italia, vive numerose difficoltà, e che, ancora oggi, riserva agli uomini maggiori opportunità). La Cooperativa contribuisce dal 2018 al progetto “Pink is Good” di Fondazione Umberto Veronesi che finanzia la ricerca scientifica d’eccellenza e l’importanza della prevenzione contro i tumori femminili. Per il secondo anno consecutivo Coop Alleanza 3.0 finanzierà la borsa di ricerca annuale del valore di 33 mila euro della dottoressa Giulia Girolimetti – 34 anni, di Chiaravalle (An), laureata in Genomica funzionale e Scienze biologiche, ricercatrice all’Ospedale San’Orsola dell’Università degli Studi di Bologna – impegnata nell’individuazione di nuove terapie nel trattamento del carcinoma ovarico. La ricerca di Girolimetti indaga il ruolo dei mitocondri, per identificare i meccanismi alla base della resistenza alle cure e testare combinazioni di farmaci per prevenirne l’insorgenza.

La ricerca sul carcinoma ovarico

La ricerca finanziata riguarda il carcinoma dell’ovaio: una neoplasia particolarmente aggressiva per le pazienti e la mancanza di test che permettono di diagnosticare questo tumore negli stadi precoci, lo rendono, purtroppo, un killer silenzioso ancora nel 2020. Si tratta di una malattia che in Italia colpisce ogni anno circa 5200 donne, caratterizzata da una buona risposta iniziale a chirurgia e chemioterapia ma anche da un’alta percentuale di pazienti in cui il tumore tende a ripresentarsi nell’arco di circa 2 anni. Ma c’è una buona notizia che viene dalla ricerca. Alcuni studi hanno evidenziato che la terapia di mantenimento dopo chirurgia e chemioterapia con i PARP inibitori, dei farmaci utilizzati anche per il trattamento del tumore al seno, potrebbe aiutare le pazienti perché impedisce al tumore di ripresentarsi o aumenta il periodo in cui le pazienti sono libere da malattia. Una notizia positiva perché potrebbe portare ad un aumento in termini di sopravvivenza globale. Il contributo di Coop Alleanza 3.0 è accompagnato dalla campagna “Sosteniamo le donne per ricercare nuove cure” ed è sostenuta dall’1% del valore degli acquisti di soci e consumatori di prodotti della linea Coop Bene.sì all’interno di “1 per tutti 4 per te”, l’iniziativa solidale della cooperativa lanciata lo scorso anno.

Le iniziative locali

In occasione dell’8 marzo sono previste alcuni appuntamenti: a Forlì è in programma dall’ 8 marzo al 28 marzo la mostra “Dicotomie” delle artiste Costanza Berti, Paola Babini promossa da UDI Forlì, Archivio UDI Forlì-Cesena, in collaborazione con Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Forlì, Centro Donna, Forum delle Donne; mentre sabato 7 marzo è previsto un presidio dei soci di Coop Alleanza 3.0 presso il punto vendita di Alfonsine (RA) in collaborazione con l’associazione “IncontraDonne”.

L’impegno di Coop Alleanza 3.0 per le donne

Coop Alleanza 3.0, inoltre, è un’impresa “al femminile”: su 21 mila dipendenti otre il 70% sono donne. Numerose, inoltre, le iniziative per le pari opportunità, a partire degli interventi per facilitare la conciliazione tra vita familiare e impegno lavorativo, con varie agevolazioni e forme di sostegno, dedicate in particolare alla cura della famiglia.