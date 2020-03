Ail dona 50mila euro di materiale all’oncoematologia di Ravenna per l’emergenza Covid-19

La sezione provinciale dell’AIL di Ravenna, che ha sede operativa all’unità operativa di Ematologia del Santa Maria delle Croci, ha effettuato una generosa donazione di 50.000 € all’Unità Operativa di infettivologia, finalizzata all’acquisto di presidi e attrezzature mediche per sopperire all’emergenza in atto dovuta al Covid-19.

“Tale acquisto – spiega il presidente Alfonso Zaccaria – sarà dedicato in particolare ai pazienti oncoematologici che più degli altri sono ora in una situazione di rischio elevato a causa del loro già compromesso sistema immunitario, ma anche al personale del dipartimento di oncoematologia. Naturalmente in caso di bisogno il servizio andrà a coprire anche altri presidi della Ausl della nostra provincia come Lugo e Faenza.

“Ail Ravenna – chiosa Zaccaria -, nonostante la sofferenza economica dovuta al mancato svolgimento della manifestazione Uova di Pasqua 2020, che annualmente apporta alle sue casse circa 30.000 €, ha ritenuto importante donare un congruo contributo alla Ausl che da 25 anni le è vicino nella lotta contro le malattie del sangue”.