Ar.Co. Lavori destina trentamila euro all’Ospedale di Ravenna per contribuire alla lotta contro il Coronavirus

Il consorzio ravennate Ar.Co. Lavori ha donato 30 mila euro all’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, che il nosocomio cittadino potrà utilizzare per la gestione dell’emergenza Coronavirus.

“Abbiamo deciso di destinare questo contributo all’Ospedale della nostra città, per collaborare – nel nostro piccolo – alla lotta quotidiana che il presidio sanitario sta portando avanti giorno per giorno, da ormai un mese e mezzo, contro questo virus che non cessa di colpire – ha detto Emiliano Battistini, direttore del Consorzio -. E’ anche un modo per ringraziare da parte nostra tutto il personale sanitario impegnato 24 ore su 24 in questa difficilissima impresa”.

Ar.Co. Lavori, pur in una situazione complessiva di rallentamento notevole dell’attività produttiva, continua ad operare in smart working, a supporto delle società consorziate e di tutti i lavori attualmente in corso.