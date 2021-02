Installato nuovo defibrillatore alla biblioteca comunale di Russi

Sabato 19 febbraio presso la biblioteca comunale in via Godo Vecchia a Russi, è stato installato a disposizione della collettività un nuovo defibrillatore, nell’ambito del progetto comunale “Di Cuore in Cuore” già in essere per dotare la città del maggior numero possibile dei salvavita.

“Questo nuovo Dae – commenta Enrico Castellari presidente della locale Pubblica Assistenza – si aggiunge agli altri 30, compresi i 3 in dotazione alle ambulanze, già installati nel nostro comune nell’ambito della collaborazione fra noi e la pubblica amministrazione, oltre che all’aiuto della cittadinanza. Proseguiamo nel nostro impegno sociale per dare una copertura capillare a tutto il nostro comune”.

Anche il sindaco Valentina Palli si associa con orgoglio alle parole del presidente Castellari: “Con questa inaugurazione la nostra città viene dotata di un ulteriore Dea, uno strumento progettato per i casi di arresto cardiaco che si verificano al di fuori dei centri ospedalieri, poichè la sua semplicità d’uso consente al personale non medico di gestire in modo sicuro ed efficace le istruzioni indicate in ogni passaggio. La collocazione nell’area prospiciente la biblioteca risulta anch’essa strategica. Ringrazio a nome di tutta la città la nostra Pubblica Assistenza, per essere sempre più attenta alle esigenze emergenziali della nostra comunità”.